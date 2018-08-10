CD Everton - Universidad Concepcion sahaya çıkıyor

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. CD Everton, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Universidad Concepcion takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:00. CD Everton 10 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Universidad Concepcion 39 puanda ve 2. sırada. CD Everton, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Universidad Concepcion, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 262. İddaa'da CD Everton kazanır 2.20, berabere biter 3.20, Universidad Concepcion kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

CD Everton son haftadaki Huachipato müsabasında 1-2 kazandı.

Universidad Concepcion ise Palestino karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

CD Everton, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 14 gol yedi.

Universidad Concepcion, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Universidad Concepcion, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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