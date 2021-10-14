Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, açıklamalar yaptı. Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmalarından söz ederken Galatasaray 'a göndermede bulundu.

Orta Çizgi'de yer alan habere göre; Çebi ayrıca, eski başkan Fikret Orman ve yönetimine de eleştiriler yaptı. İşte Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı açıklamalar:

"Stat isim hakkımız iki yıl daha Vodafone’a bağlı. Vodafone, göğüs sponsorluğunu bıraktı ve Beko’yu cazip paraya 3 yıllığına getirdik. Forma sırt sponsorluğuna Aksa’yı 3 yıl, kol sponsorluğuna Güriş’i 3 yıl, şort sponsorluğuna Sompo’yu ve amatör branşlara da HDI Sigorta’yı getirdik. Locaların hepsini çok iyi sattık ve geldiğimizde yarıdan fazlası boştu. Galatasaray, Riva’yı satarak ayakta duruyor ama biz bir şey satmadık.

İlk geldiğimiz sene şampiyon yaptık ve Şampiyonlar Ligi gelirini düşük bütçeli bir takımla elde ettik. Bütçemiz 30 milyon Euro’ydu. Amatörlerin hepsini bütçe kontrolüne aldık. Bunlardan büyük ne projesi olabilir."

"TROL HESAPLARA PARA VERİP YAZDIRIYORLAR"

"Eski yönetim her şeyi çok güzel yapmış gibi trol hesaplara para verip yazdırıyor. Konuları Divan Kurullarında konuşmayı tercih ediyorum. Fikret Orman, onu bunu eve çağırıp yalan yanlış şeyler söyleyince biz de Divan Kurulu’nda cevap vermek zorunda kalıyoruz. Mustafa Cengiz, yeni başkana Beşiktaş’taki gibi kötü bir miras bırakmadı. Art niyetli Beşiktaş düşmanları hala zarar vermeye devam ediyorlar."