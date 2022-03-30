Çeçen lider Kadirov, 14 yaşındaki oğlunu savaşa götürdü 0:00 / 0:00

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Rusya Devlet Başkanı Putin'e destek veren ve Ukrayna'ya savaşa giden Çeçen lider Ramzan Kadırov, Mariupol kuşatmasına katılmak için genç oğlu Adam'ı da yanına aldı .

Kadirov'un 12 çocuğundan biri olan 14 yaşındaki Adam, Rusya'nın stratejik açıdan önem verdiği ve şiddetli çatışmaların yaşandığı Mariupol'de babasına eşlik ederken görüntülendi.

Kadirov, oğlunun 'silah yoldaşlarımızın başarılarını ilk elden öğrenmesini istediğini' söyledi ve Rusya'nın Kiev'e yönelik askeri baskıyı azaltmaya yönelik hamlelerine katılmadığını ifade ederek, cephede öncülük sözü verdi.

Kadirov'un Telegram hesabında paylaşılan videolarda askeri kıyafetler giymiş ve ağır silahlı Adam, babası Kadirov ile birlikte Ruslan Geremeyev'i hastane yatağda ziyaret ederken gösteriliyor. Geremeyev, 2015 yılında Kremlin yakınlarında vurularak öldürülen eski başbakan yardımcısı ve Putin rejiminin önde gelen muhalifi Rus liberal politikacı Boris Nemtsov'un öldürülmesinin şüphelilerinden biri olarak da görülüyor.

PUTIN'DEN KADİROV'A KORGENERAL RÜTBESİ

Düşmanlarına karşı sık sık 'ortaçağ' işkenceleri uygulamakla suçlanan Kadirov, Kremlin liderine olan bağlılığından dolayı "Putin'in asla sahip olmadığı oğul" olarak anılıyor.

The Times'ın Rus medyasına dayandırdığı habere göre, Ukrayna'daki mücadelesi ve desteği nedeniyle Vladimir Putin'in, Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği belirtildi.