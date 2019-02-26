NBA'e 11 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 123-110 yenerek art arda 4. galibiyetini aldı.
Trail Blazers'ı galibiyete, 35 sayı, 7 ribaunt üreten C.J. McCollum ve 21 sayı, 8 asistle oynayan Damian Lillard taşıdı.
Maçı 27 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle bitiren Cedi Osman, Cavaliers'ın en skoreri oldu. Kevin Love da 18 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.
Ligdeki bir diğer milli basketbolcu Ersan İlyasova ise takımı Milwaukee Bucks'ın Chicago Bulls deplasmanından 117-106 galip ayrıldığı karşılaşmada, 10 sayı ve 6 ribauntla oynadı.
HARDEN'IN SERİSİ BİTTİ
Houston Rockets, seyircisi önünde oynadığı Atlanta Hawks mücadelesini 119-111 kazandı.
Rockets'ta 28 sayı, 5 ribauntla mücadele eden James Harden ve 20 sayı, 8 asist, 6 ribaunt üreten Chris Paul, galibiyetin mimarları oldular. Hawks'un çaylak oyuncusu Trae Young ise 36 sayıyla kariyer rekoru kırdı.
28 sayıda kalan Harden'ın 13 Aralık 2018'de başlayan 30 veya üstünde sayı atma serisi noktalandı. 32 karşılaşma boyunca 30 sayının altına düşmeyen Harden, bu süre zarfında 41,1 sayı ortalaması yakaladı.
29 yaşındaki basketbolcu, Wilt Chamberlain'den (65 maç) sonra en uzun 30 sayılık serisine imza atarak NBA tarihindeki yerini aldı.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 110-121
Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers: 110-123
Detroit Pistons-Indiana Pacers: 113-109
Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 101-85
Miami Heat-Phoenix Suns: 121-124
Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 106-117
Houston Rockets-Atlanta Hawks: 119-111
Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 110-105
Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 112-105
New Orleans Pelicans-Philadelphia 76ers: 110-111
Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 121-112
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