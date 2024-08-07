Çekiç atmada Camryn Rogers altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar çekiç atmada Kanadalı Camryn Rogers altın madalya kazandı
Giriş: 07.08.2024 - 00:01 Güncelleme: 07.08.2024 - 00:01
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar çekiç atmanın finalleri gerçekleştirildi.
Kanadalı Camryn Rogers 76.97 metreyle altın madalyaya uzanırken, ABD'li Annette Nneka Echikunwoke 75.48'le gümüş, Çinli Jie Zhao da 74.27'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.
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