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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çekici yeniden başkanlığa aday - İş-Yaşam Haberleri

        Çekici yeniden başkanlığa aday

        27 Mart'ta yapılacak 24. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden aday olacağını açıklayan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, "GYODER'in yarattığı sinerjiyi daha da ileriye taşımak, sektörümüzü güçlendirmek ve kurumlar arası iş birlikleriyle yenilikçi çözümler üretmeye devam etmek için devraldığım bayrağı bir dönem daha taşımak arzusundayım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 15:05 Güncelleme: 25.03.2025 - 15:05
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        Çekici yeniden başkanlığa aday
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        Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, “GYODER olarak sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren ve onlara yol gösteren bir çatı kuruluş olma misyonumuzla hareket ediyoruz. 2024’te sektörü ‘Yeniden Başlat’ dedik ve bu doğrultuda pek çok projeyi hayata geçirdik. Şimdi bir adım daha ileri giderek bu ivmeyi kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz” dedi.

        Başkan Neşecan Çekici, yürütülen çalışmaların sektör açısından kritik bir döneme denk geldiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

        “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sektörün ihtiyaçlarını, beklentilerini ve çözüm bekleyen sorunlarını net bir şekilde tespit ederek, kapsayıcı ve sürdürülebilir politikalar geliştirmeye odaklandık. Sektörümüz, son yıllarda pek çok küresel ve yerel zorlukla karşılaştı. Yaşadığımız afetler, konut üretiminde maliyet artışları, finansmana erişim sorunları, arz-talep dengesizliği ve kentsel dönüşüm sürecindeki aksaklıklar, sektörümüzü derinden etkiledi. Ancak biz, bu zorlukları aşmak için paydaşlarımızla güçlü bir iş birliği içinde hareket ettik ve çözüm odaklı projeler geliştirdik. 'Sektörü yeniden başlatmalıyız' diyerek çıktığımız bu yolda, kamu-özel sektör diyaloglarını güçlendirdik, sermaye piyasası enstrümanlarının devreye sokulmasını radarımıza aldık, uluslararası yatırımcılarla Türkiye’nin potansiyelini paylaştık ve erişilebilir konut konusunda somut adımlar attık. Makroekonomik dalgalanmalar, finansmana erişim sorunları ve küresel belirsizlikler içinde sektörümüzü yeniden harekete geçirmek, ona yeni bir enerji kazandırmak gerekiyordu.”

        Neşecan Çekici, GYODER’in gelecek dönemde de bu dönüşüm sürecini hızlandırmaya devam edeceğini belirterek, 27 Mart’ta yapılacak 24. Olağan Genel Kurulu’nda yeniden aday olacağını şu sözlerle duyurdu:

        “GYODER Başkanı olarak en önemli işim ‘yeniden başlatma ruhunu’ devam ettirmek. Bu nedenle gayrimenkulün yeniden başlangıcında yola birlikte devam etmek için, GYODER Başkanlığına adayım. Yeni dönemde, başlattığımız hareketi güçlendirmek, kurumsallaştırmak için GYODER yönetimine bir dönem daha talibiz. Sektörü sadece yeniden başlatmak değil, onu sürdürülebilir kılmak, büyütmek ve güçlendirmek için adayız. Finansmandan şehirleşmeye, yatırım süreçlerinden inovasyona, regülasyonlardan standartlara kadar tüm başlıkları ele almaya ve sektörü daha sağlam temeller üzerine inşa etmeye devam edeceğiz. Yönetimde olduğumuz sürede, tek odağımız GYODER’di. Hepimiz kendi işimizden, ailemizden, özel yaşamımızdan vererek, tüm aklımızı, emeğimizi, iyi niyetli çabalarımızı sektörümüze adadık. İçinde bulunduğumuz durumda başka bir yol yoktu. Güçlü yönetimimizin desteği, üyelerimizin takdiri, katılımı ve iş birliğiyle, ayrıca aramıza katılan profesyonellerle yeni dönemde de aynı gayretle yola devam edeceğiz. Birlikte başladık, şimdi güçlendirme zamanı! Gayrimenkulün yeniden başlangıcında, birlikte yola devam ediyoruz.”

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