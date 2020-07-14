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Gerçek bir hikâyeden sinemaya uyarlanan 'Her Şeye Rağmen'in yarım kalan çekimleri tamamlandı. Erdal Murat Aktaş'ın yönettiği EMA Creative Works yapımı filmde başrolleri Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz, Nihan Büyükağaç, Ekin Mert Daymaz, Aslıhan Malbora, Vivien Lafleur, Robert Maaser, Meral Perin ve Barbara Sotelsek paylaştı.

İzleyicilerle sıra dışı bir hikâyeyi buluşturacak olan 'Her Şeye Rağmen' için Erdal Murat Aktaş şunları söyledi; "Yapımcılar, pandemi sürecine rağmen 2 aylık aradan sonra çekimleri tekrar başlattı. Bu beni ve tüm ekibi fazlasıyla mutlu etti. İzleyicinin seveceği, keyif alacağı bir film olduğunu düşünüyorum."