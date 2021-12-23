Çekimleri devam ediyor 0:00 / 0:00

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Gerçek hayat hikâyesinden esinlenilerek senaryolaştırılan 'Bandırma Füze Kulübü'nün çekimleri Bandırma'da devam ediyor. Kısıtlı imkanlara, engellere rağmen "Biz de varız" diyen Bandırmalı gençlerin başarısını beyazperdeye aktaracak olan filmin Bandırma'daki çekimlerinde Denizcan Aktaş, Alina Boz, Hande Oktan ve Nizam Namidar yer aldı. Bandırma vapur iskelesinde başlayan çekimler, çarşı ve mahalle aralarında devam etti. Bandırma Füze Kulübü yönetmeni Ömer Faruk Sorak, oyuncular Denizcan Aktaş ve Alina Boz, Bandırma'da Füze Kulübü‘nün kurucu üyelerinin yakınlarını, temsilcilerini, öğrencileri ziyaret etti.

Müziklerini Yıldıray Gürgen'in yapacağı filmin senaryosunu ise Mert Dikmen, Mustafa Uslu ve Ayberk Olgay kaleme aldı. Bandırma Füze Kulübü'nün, önümüzdeki yıl baharında gösterime girmesi planlanıyor.