Çekya'nın uydu vericiyle takip ettiği yavru leylek Türkiye'de

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Engelli çiftin bu yıl dünyaya gelen 2 yavrusuna, göç yolculuklarını araştırmak, esaret altında büyüyen yavruların göç tehlikesinde nelerle karşılaştıklarını, başarıp başaramadıklarını belgelemek için verici takıldığını aktaran Yılmaz, "17 Ağustos'ta yolculuklarına başlayan 2 kardeş doğu istikametini seçti. Kardeşlerden biri Bulgaristan sınırları içerisinde konaklıyor ve sağlık durumu gayet iyi.

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Diğeri ise Türkiye'yi tercih ederek, Işıklı Gölü'ne geldi. Buraya gelir gelmez kara leyleği beslenirken bulduk ve görüntülemeyi başardık. Geceleri ağaçların tepelerinde tünüyor, gündüzleri de sulak alanda beslenerek yaşamını devam ettiriyor. Gerçekten çok önemli ve ilginç bir hikaye bu. Onu görmek mutluluk verici.