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Celali takvimi (Ömer Hayyam takvimi) nedir? Celali takviminin özellikleri nelerdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde, halkın vergi zamanı ile takvimde ürün hasadının yapıldığı dönemin aynı aylara denk gelmemesi sonucu zorluk yaşadığı aktarılıyor. Padişah halkı zorluk çekmesin diye alimlere yeni bir takvim yapmalarını buyruk veriyor. Seyirciler merak ediyor: Celali takvimi (Ömer Hayyam takvimi) nedir? Celali takviminin özellikleri nelerdir?

Celali takvimi (Ömer Hayyam takvimi) nedir? Celali takviminin özellikleri nelerdir?

Celali takvimi nedir? Celali takvimi, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından hazırlatılan güneş takvimine verilen addır.

CELALİ TAKVİMİNİN TARİHİ VE ÖZELLİKLERİ

Celali Takvimi, Güneş yılı esasına göre, Ömer Hayyam başkanlığındaki bir kurul düzenlemiş, Büyük Selçuklu Sultanı Celaliddevlet Melikşah'a sunmuştur.

1079 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 9 Ramazan 471 (Miladi 15 Mart 1079) yılına rastlayan Nevruz yılbaşı olarak, Hicret yılı da başlangıç noktası olarak kabul edilmiştir.

Babür İmparatorluğu da bir dönem Celali Takvimi'ni kullanmıştır. Celali Takvimi sadece tarım gibi ekonomik işlerin düzenlenmesinde kullanılmış, normal hayatta Hicrî takvim kullanılmaya devam edilmiştir.

Celali Takvimi'nde 1 yıl, 365 gün 6 saat olarak kabul edilmiştir. Matematiksel kurallar yerine astronomik hesaplar kullandığı için, İlkbahar Ekinoksu başlangıcı tayininde Gregoryen takviminden daha doğrudur.

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