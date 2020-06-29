Çelik mutfak araç ve gereç temizliği

Çelik mutfak araç ve gereçleri mutfakta en çok kullanılan malzemelerdir. Özellikle çaydanlık ve tencere günlük hayatta çok kullanılmaktadır. Hal böyle olunca çok kullanılmaktan çelik eşyalarda lekeler oluşabilir. Çelik araç gerecin temizliği bir hayli zordur. Bu lekeleri çıkarmak aslında çok basittir. Öncelikle lekeleri gidermek için sirkeden faydalanabilirsiniz. Sirke ile lekelerin bulunduğu bölge iyice ovulur. Lekelerin azalarak çıktığını göreceksiniz. Aynı zamanda oluşan lekelere cam temizleyici sıkılır ve bir süre bekletilir. En son bu eşyalar durulanır ve kurulanır. Bu yöntemde lekeler için etkili bir çözüm olacaktır. Bu konu hakkında daha fazla detaya sahip olmak istiyorsanız haberin tamamını mutlaka okumalısınız.

Çelik mutfak araç gereçten leke nasıl çıkar?

Çelik mutfak araç gereç temizliği çok önemlidir. Bazı zamanlarda çelik araç gereçte lekelenmeler meydana gelebilir. Peki, bu leke nasıl çıkar? Şimdi sizlere bu konudan bahsedeceğiz. İşte bu lekeleri çıkarmak için inanılmaz yöntemler aşağıdaki gibidir