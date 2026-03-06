Canlı
        Haberler Bilgi Spor Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

        Celta Vigo - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler oynayacak mı?

        Real Madrid, La Liga'nın 27. haftasında Celta Vigo ile karşı karşıya geliyor. Estadio Abanca Balaídos'ta oynanacak mücadele için bekleyiş sürerken, Celta Vigo - Real Madrid maçının saati ve karşılaşmanın canlı olarak yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Barcelona ile şampiyonluk yarışı veren Real Madrid, zirve yarışından kopmak istemiyor. Celta Vigo ise ev sahibi olmanın avantajını kullanıp üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Celta Vigo - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler...

        Giriş: 06.03.2026 - 23:09
        1

        Celta Vigo - Real Madrid maçı için geri sayım başladı. Üst sıraları doğrudan etkileyecek maçta, her iki takımda son haftalara girilirken zirve yarışında yara almak istemiyor. Öte yandan Celta Vigo - Real Madrid maçı başlama saati kadar, milli futbolcumuz Arda Güler'in maça ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Peki, Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar...

        2

        CELTA VİGO - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Celta Vigo - Real Madrid maçı 6 Mart Cuma bu akşam saat 23.00'te oynanacak.

        3

        CELTA VİGO - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

        Estadio Abanca-Balaidos'ta oynanacak karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        Milli futbolcumuz Arda Güler Celta Vigo karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        Celta Vigo: Radu, Rodriguez, Aidoo, Dominguez, Mingueza, Roman, Moriba, Carreira, Fer Lopez, Alvarez, Jutgla.

        Real Madrid: Courtois, Trent, Rüdiger, Mendy, Fran Garcia, Tchouameni, Thiago, Valverde, Arda Güler, Vinicius, Gonzalo.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
