Cem Yılmaz: Ben, şahsen bu kadınla oynadım

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Cem Yılmaz, katıldığı bir ödül töreninde her zaman olduğu gibi esprileriyle bulunduğu ortamı paylaşanlara keyifli anlar yaşattı.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre Cem Yılmaz, esprileriyle çevresindekileri kahkahaya boğarken 'Erşan Kuneri'deki rol arkadaşı Merve Dizdar'a övgüler yağdırdı.

• Memleketin güzel insanları ile bir aradayız. Çok müzisyen arkadaşım var. Mazhar Alanson, Nil Karaibrahimgil gibi isimlerle çok vakit geçiriyorum. Müzik benim hayatımın bir parçası zaten bunu filmlerime de yansıtıyorum.

• Onun dışında Kemal bu ara spor yapıyor. Benden esinlendi herhalde.. "Benim karın kaslarım var" diyor. Ben hayatımın en şişko dönemini yaşıyorum.

Cem Yılmaz, 76'ncı Cannes Film Festivalinde 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında 'Altın Palmiye' kazanan Merve Dizdar ile ilgili düşüncelerini ise şöyle dile getirdi. "Çok önemli bir başarıya imza attı. Yarın öbür gün 'Ben, şahsen bu kadınla oynadım' diyebileceğim."