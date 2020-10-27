Cem Yılmaz'dan 'bilet' açıklaması

Cem Yılmaz, pandemi nedeniyle kapalı gişe olan gösterilerini 13 Mart'ta durdurma kararı aldı. Komedyen, yeniden sahneye çıkmaya hazırlanırken yeni sezon gösterisinin biletleri de satışa çıkarıldı.

Yılmaz'ın 27 Ekim'de yapacağı gösterisini 1. kategoriden izlemenin bedeli bin 900 TL iken, 2 Kasım'daki gösterisinin 1. kategori fiyatının 3 bin 640 TL olduğu iddia edildi.

Haberlere tepki gösteren 47 yaşındaki komedyen söz konusu bilet fiyatlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sıklıkla, abuk, sabuk karaborsa sitelerinin gösteri biletlerini tuhaf fiyatlarla satmasını bilerek, isteyerek bu şekilde haberleştirmek. 'Kim bu karaborsa siteleri kim niye bu fiyata bilet satıyor'u sormamak normal olmuş. Böyle bir fiyat yok hiç de olmadı. İlgilenenlere duyuru" dedi.

Cem Yılmaz'ın gösteri biletleri 88 TL ile 297 TL arasında değişiyor.