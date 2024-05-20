Cem Yılmaz'dan Gora müjdesi
Cem Yılmaz, X hesabından Gora hayranlarına müjdeli bir haber verdi. Gora 4 Gora filmi çekilmeye başlandı, yakında seyirci ile buluşacak
Giriş: 20.05.2024 - 21:04 Güncelleme: 20.05.2024 - 21:04
Cem Yılmaz, hayranlarına Gora 4 Gora filminin çekilmeye başlandığını duyurdu. İlk Gora filmi, 2004 yılında yayınlanmıştı. Yeni film Netflix'te yayınlanacak.
2004 yılında vizyona giren Gora filminde Cem Yılmaz, Şafak Sezer, Ozan Güven, Özkan Uğur, Özge Özberk, Rasim Öztekin ve Erdal Tosun gibi ünlü isimler rol almıştı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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