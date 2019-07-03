Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, Anadolu'yu gezip derlemeler yapan müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu'na destek teklifine Opet'ten yanıt geldi.

Yılmaz, Twitter'dan Opet'i etiketleyerek yaptığı destek teklifinde; "Sevgili @OpetTr :) Anadoluyu gezip derlemeler yapan müzik öğretmeni kardeşimizi hatırlıyorsundur ? @emredayioglu07 Okul tatile girdiğinden,yaz boyu güzel bir proje yapmak istiyor...Gel bi destek atalım ne güzel olur ?" ifadelerini kullandı.

— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) July 3, 2019

Ünlü komedyenin tekifine Opet'in resmi Twitter hesabından yanıt geldi.

Opet'in yanıtında, "Sevgili @CMYLMZ, biz her zaman değerli öğretmenlerimizleyiz. @emredayioglu07 öğretmenimizle de ilk fırsatta görüşebiliriz. Bizi bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.