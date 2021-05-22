Cem Yılmaz: Dizicilikte rönesans...

"Dizicilikte rönesans..." 0:00 / 0:00

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Komedyen Cem Yılmaz, yazın başlayacak olan 'Erşan Kuneri' adlı dizisinin oyuncuları Zafer Algöz, Bülent Şakrak, Uraz Kaygılaroğlu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Çağlar Çorumlu ile birlikte toplantı yaptı.

"DİZİCİLİKTE RÖNESANS..."

Önceki gün oyuncularla bir araya gelen Yılmaz, o anları Instagram'dan takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü komedyen, gönderisine, "Rönesans... Dizicilikte rönesans..." şeklinde esprili bir not düştü.

'Erşan Kuneri'de rol alacak olan ve toplantıya katılamayan Necip Memili ise Cem Yılmaz'ın paylaşımına, "Tabi bensiz siz okuyun, eyleyin... Vay be!" şeklinde esprili bir yorum yaptı.

"ERŞAN KUNERİ 8 BÖLÜMDEN OLUŞACAK"

Geçtiğimiz günlerde yeni projesi ile ilgili konuşan Yılmaz, "8 bölümden oluşacak. Her bölümde farklı hikayeler olacak. Oyuncu kadromuz da çok güzel. Yolda geçen birkaç sahnemiz var. Kalan sahnelerimiz İstanbul'da. İbrahim Selim ve Necip Memili de kadroda olacak" demişti.

"2022 YILINA HAZIRLANIYORUZ"

Koronavirüs salgını nedeniyle setlerde çok dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen komedyen, "Setler çok karışık. Herkes dikkatli çalışmaya çalışıyor ama neticede pandemiden dolayı herkes normalinden daha dikkatli davranmak zorunda. Onun için 15 Haziran'da başlayıp, eylül ayına kadar çalışacağız. 2022 yılına hazırlanıyoruz" şeklinde konuşmuştu.

"ÖYLE SEVİYORUM"

Muhabirlerin, "Dizinin kadrosu Şampiyonlar Ligi gibi" demesi üzerine Cem Yılmaz, "Normalde öyle seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.