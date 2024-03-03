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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Cem Yılmaz 'Geleceğin Hekimleri' için sahnede

        Cem Yılmaz 'Geleceğin Hekimleri' için sahnede

        Cem Yılmaz, 14 Mart Perşembe akşamı Zorlu PSM'de 'Geleceğin hekimleri'ni yetiştiren Lokman Hekim Sağlık Vakfı yararına sahne alacak. Yılmaz'ın 'sağlık çalışanlarına şiddete son' mesajı vereceği geceden elde edilecek gelir ile çok sayıda hekimin yetişmesine destek olunacak. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 00:26 Güncelleme: 03.03.2024 - 00:28
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        'Geleceğin Hekimleri' için güldürecek
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        Eğitimde fırsat eşitliği ve herkes için ulaşılabilir sağlık vizyonuyla maddi olanaksızlıklar içinde eğitimini tamamlamaya çalışan tıp fakültesi öğrencilerini yetiştiren Lokman Hekim Sağlık Vakfı, yine çok özel bir bağış gecesine imza atmaya hazırlanıyor.

        Daha fazla tıp fakültesi öğrencisinin hem maddi hem de sosyo-kültürel anlamda desteklenmesi amacıyla bu kez komedinin usta ismi Cem Yılmaz çok anlamlı bir gösteri için sahneye çıkacak. 14 Mart Tıp Bayramı’nda, Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek gösteriden elde edilecek gelir daha fazla tıp öğrencisine burs imkanı sağlarken gecede aynı zamanda “sağlık çalışanlarına şiddete son” mesajı verilecek. Özel gecenin biletleri ise sadece Biletix’te satışa çıktı.

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        #cem yılmaz
        #Zorlu PSM
        #Lokman Hekim Sağlık Vakfı
        #tiyatro
        #DOKTOR
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