Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve oğlu Kemal ile tatilde

22.08.2018 - 18:46 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile tatiline son gaz devam ediyor. ikiliye, komedyenin oğlu Kemal Yılmaz da eşlik ederken Ahu Yağtu'nun çıkan bu fotoğraf karesine ne diyeceği merak konusu oldu

  • 1 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile tatiline son gaz devam ediyor. 

  • 2 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
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    Cennet Koyu'nda bulunan evinde vakit geçiren ikiliye, komedyenin oğlu Kemal Yılmaz da eşlik etti.

  • 3 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
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    Havuzun içinde bol bol vakit geçiren baba-oğul, bir süre sonra bahçe kısmında dinlendi.

  • 4 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
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    Akşam vakti komedyene, sevgilisi Defne Samyeli eşlik etti.

  • 5 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
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    6 yaşındaki oğlu Kemal Yılmaz'ın yanında sevgilisi ile samimi şekilde keyif yapan Yılmaz, gazetecilerin görüntü aldığından habersiz saat 19:00'a kadar vakit geçirdi.

  • 6 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
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    Geçtiğimiz hafta oğlu Kemal'in doğum günü için Defne Samyeli'yi istemediği öğrenilen Ahu Yağtu'nun, çıkan bu fotoğraf karesine ne diyeceği merak konusu oldu.

  • 7 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
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  • 8 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
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  • 9 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
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  • 10 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
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  • 11 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
    11 | 32
  • 12 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
    12 | 32
  • 13 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
    13 | 32
  • 14 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
    14 | 32
  • 15 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
    15 | 32
  • 16 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
    16 | 32
  • 17 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
    17 | 32
  • 18 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
    18 | 32
  • 19 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
    19 | 32
  • 20 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
    20 | 32
  • 21 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
    21 | 32
  • 22 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
    22 | 32
  • 23 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
    23 | 32
  • 24 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
    24 | 32
  • 25 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
    25 | 32
  • 26 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
    26 | 32
  • 27 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
    27 | 32
  • 28 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
    28 | 32
  • 29 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
    29 | 32
  • 30 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
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  • 31 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
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  • 32 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin tatili devam ediyor! Ahu Yağtu bu fotoğrafa ne diyecek? - Magazin haberleri
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Yorumlar 3
  • Misafir 15 saat önce
    2000 lira maaşım var, ünlü değilim ama huzurluyum..
  • Misafir 10 saat önce
    Sorduk mu
  • Misafir 2 saat önce
    sana söylemedik
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