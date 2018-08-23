Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve oğlu Kemal ile tatilde

Komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile tatiline son gaz devam ediyor. ikiliye, komedyenin oğlu Kemal Yılmaz da eşlik ederken Ahu Yağtu'nun çıkan bu fotoğraf karesine ne diyeceği merak konusu oldu