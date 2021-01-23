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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Cem Yılmaz, geçtiğimiz akşam Etiler'de görüntülendi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Yılmaz'a, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Ozan Güven'in mahkeme karşısında "Aylık 5 bin TL gelirim var" sözleri hatırlatıldı.

Ünlü komedyen muhabirlerin "Efendim siz Ozan Bey'e aylık 5 bin TL mi veriyordunuz?" sorusu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yılmaz, soruları yanıtsız bırakarak hızlı adımlarla aracına binerek oradan ayrıldı.

Öte yandan ünlü oyuncu Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un birlikteliği de şiddet iddiasıyla bitmişti. Eski sevgilisi Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Güven, geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkmıştı.

Mahkemeye çıkan müşteki sanık Ozan Güven, oyunculuk yaptığını ve aylık 5 bin lira geliri olduğunu söylemişti. Deniz Bulutsuz ise eğitim danışmanı olduğunu ve aylık 20 bin lira geliri olduğunu belirtmişti. Ünlü oyuncudan şikayetçi olduğunu söyleyen Bulutsuz, "Bana abajurun camı ile vurdu. Pencere ile kapı arasında gidip, gelirken epey darbe aldım. Bilincimi kaybetmişim, su dökerek beni uyandırdı" ifadelerini de kullanmıştı. Ünlü oyuncu, duruşma sonrası açıklama yapmadan adliyeden ayrılmıştı. Mahkeme, duruşmayı 30 Nisan 2021'e ertelendi.