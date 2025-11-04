Cem Yılmaz: Kardeşim gösteriye geldi
Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' gösterisini; kardeşi Özge Çevik ile yeğenleri de seyretti. Ünlü komedyen, kuliste çekilen aile pozunu takipçileriyle paylaştı
Giriş: 04.11.2025 - 10:51 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:53
Cem Yılmaz, 'CMXXIV' adlı gösterisini bu kez Kadıköy'de sahneledi. Gösteriyi seyretmeye; kız kardeşi Özge Çevik ile yeğenleri Tuna Çevik ve Tan Çevik de gitti.
Gösterinin ardından kardeşi ve yeğenleriyle kuliste bir araya gelen Cem Yılmaz, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kardeşim gösteriye geldi (biletli)" notunu düştü.
