Cem Yılmaz: Kardeşim gösteriye geldi

Cem Yılmaz, 'CMXXIV' adlı gösterisini bu kez Kadıköy'de sahneledi. Gösteriyi seyretmeye; kız kardeşi Özge Çevik ile yeğenleri Tuna Çevik ve Tan Çevik de gitti.

Gösterinin ardından kardeşi ve yeğenleriyle kuliste bir araya gelen Cem Yılmaz, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kardeşim gösteriye geldi (biletli)" notunu düştü.