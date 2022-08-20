Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Cem Yılmaz, önceki gün elektrikli scooterı ile Levent'teki evine girerken görüntülendi. Bir an da karşısında basın mensuplarını gören Yılmaz, şaşkın halleri ile dikkat çekti.

"KAZA GEÇİRMEYE DEVAM EDİYORUM!" Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da taksi ile çarpışması sonucu ufak bir kaza atlatan Cem Yılmaz'a muhabirler, "Kaza hakkında neler söylemek istersiniz. Sağlık durumunuz nasıl?" sorusunu yöneltti. Ünlü komedyen, gazetecilere imalı bir şekilde, "Evet, kaza geçirdik. Geçirmeye de devam ediyorum!" diyerek, evine girdi.

TAKSİYLE ÇARPIŞTI Cem Yılmaz, Bodrum'da kaza yapmıştı. Bir taksiyle çarpışan ünlü komedyenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti. Yaşanan kaza ile ilgili çıkan haberlerin ardından Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmıştı. Cem Yılmaz, kazanın 10 gün önce yaşandığını ifade etmişti.

"ÖLÜMDEN DÖNMEDİK" Bir süredir oğlu Kemal ile Bodrum'da tatil yapan ünlü komedyen, ardından şunları söylemişti: "10 gün önce bir taksici arkadaşla çarpıştık… Arabalar servisten çıktı. Hasarı onarıldı bile, neredeyse kazayı unuttuk… Sağ olsun eş, dost telaş yapmış 'Ölümden döndü' haberi görünce… Ölümden dönen mi var? Elbette ölümden dönmedim. Direkt o yolda ilerliyorum. Teşekkürler." ifadelerini kullanmıştı.

"KRAL VE BEN" Yılmaz, bu açıklamasının ardından oğlu Kemal ile fotoğrafını, "Kral ve ben" notuyla Instagram hesabından paylaşmıştı.





Cem Yılmaz: Kaza geçirmeye devam ediyorum!

Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da taksi ile çarpışması sonucu ufak bir kaza atlatan Cem Yılmaz'a muhabirler, "Kaza hakkında neler söylemek istersiniz. Sağlık durumunuz nasıl?" sorusunu yöneltti. Ünlü komedyen, gülerek, "Evet, kaza geçirdik. Geçirmeye de devam ediyorum!" dedi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Cem Yılmaz, önceki gün elektrikli scooterı ile Levent'teki evine girerken görüntülendi. Bir an da karşısında basın mensuplarını gören Yılmaz, şaşkın halleri ile dikkat çekti.

"KAZA GEÇİRMEYE DEVAM EDİYORUM!"

Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da taksi ile çarpışması sonucu ufak bir kaza atlatan Cem Yılmaz'a muhabirler, "Kaza hakkında neler söylemek istersiniz. Sağlık durumunuz nasıl?" sorusunu yöneltti.

Ünlü komedyen, gazetecilere imalı bir şekilde, "Evet, kaza geçirdik. Geçirmeye de devam ediyorum!" diyerek, evine girdi.

TAKSİYLE ÇARPIŞTI

Cem Yılmaz, Bodrum'da kaza yapmıştı. Bir taksiyle çarpışan ünlü komedyenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

Yaşanan kaza ile ilgili çıkan haberlerin ardından Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmıştı. Cem Yılmaz, kazanın 10 gün önce yaşandığını ifade etmişti.

"ÖLÜMDEN DÖNMEDİK"

Bir süredir oğlu Kemal ile Bodrum'da tatil yapan ünlü komedyen, ardından şunları söylemişti:

"10 gün önce bir taksici arkadaşla çarpıştık… Arabalar servisten çıktı. Hasarı onarıldı bile, neredeyse kazayı unuttuk… Sağ olsun eş, dost telaş yapmış 'Ölümden döndü' haberi görünce… Ölümden dönen mi var? Elbette ölümden dönmedim. Direkt o yolda ilerliyorum. Teşekkürler." ifadelerini kullanmıştı.

"KRAL VE BEN"

Yılmaz, bu açıklamasının ardından oğlu Kemal ile fotoğrafını, "Kral ve ben" notuyla Instagram hesabından paylaşmıştı.