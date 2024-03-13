Cem Yılmaz 'Pek Yakında - Extr Act 'ın gelirini bağışladı

Cem Yılmaz, gösterisinin gelirini bağışladı. Yılmaz, 23 Mart'ta Tim Show Center'da sahneleyeceği 'Pek Yakında - Extr Act' adını taşıyan yeni performansından elde edilecek geliri, Oyuncular Sendikası'na bağışlayacak. Yılmaz, gösterisinde filmlerini yorumlayacak.

Oyuncular Sendikası, "Cem Yılmaz, 'Pek Yakında - Extr Act' adını taşıyan yeni performansıyla 23 Mart'ta @timshowcenter 'da! Bu özel etkinlikten elde edilecek gelir sendikamıza bağışlanacaktır. Üyemiz Cem Yılmaz'a dayanışması ve desteği için çok teşekkür ediyoruz" şeklinde teşekkür etti.