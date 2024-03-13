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        Haberler Magazin Cem Yılmaz 'Pek Yakında - Extr Act 'ın gelirini bağışladı

        Cem Yılmaz 'Pek Yakında - Extr Act 'ın gelirini bağışladı

        Cem Yılmaz; 'Pek Yakında - Extr Act' adlı yeni çalışmasının 23 Mart'taki gösteriminden elde edilecek geliri, Oyuncular Sendikası'na bağışladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 21:25 Güncelleme: 13.03.2024 - 21:25
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        Gelirini bağışladı
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        Cem Yılmaz, gösterisinin gelirini bağışladı. Yılmaz, 23 Mart'ta Tim Show Center'da sahneleyeceği 'Pek Yakında - Extr Act' adını taşıyan yeni performansından elde edilecek geliri, Oyuncular Sendikası'na bağışlayacak. Yılmaz, gösterisinde filmlerini yorumlayacak.

        Oyuncular Sendikası, "Cem Yılmaz, 'Pek Yakında - Extr Act' adını taşıyan yeni performansıyla 23 Mart'ta @timshowcenter 'da! Bu özel etkinlikten elde edilecek gelir sendikamıza bağışlanacaktır. Üyemiz Cem Yılmaz'a dayanışması ve desteği için çok teşekkür ediyoruz" şeklinde teşekkür etti.

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        #cem yılmaz
        #Pek Yakında - Extr Act
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