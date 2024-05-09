Cem Yılmaz sahneyi terk etti

Cem Yılmaz, İstanbul'daki gösterisinde sahneyi terk etti.

Salondaki bir seyirci, yaşananları sosyal medya hesabından şöyle anlattı: Kadın ve adam taşkınlık yaptı. Kadın, Cem Yılmaz'a sesini duyurmak için devamlı bağırıp çağırdı. Kadın, yüksek sesle devamlı olarak "Evet, ben de", "Aynen ben" gibi bağırarak konuşuyordu. Etraftakiler de rahatsız oldu. Cem; "Bu iş şova döndü" diyerek salonu terk edip kulise gitti.

Cem Yılmaz, taşkınlık yapan seyircilerin salondan çıkarılmasından sonra sahneye dönerek gösterisini tamamladı.