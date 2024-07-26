Cem Yılmaz; "Balığı biz tutmadık, balıkla fotoğraf çekildik" diyerek aracına bindi.

Orkinos balığı; ton balığı olarak da bilinir, uskumrugiller familyasından Thunnus, Euthynnus ve Katsuwonus cinslerini oluşturan boyu 4.3 metre, ağırlığı 800 kilograma ulaşabilen göçmen balık türlerine verilen ad. Çok hızlı yüzerler. Kendinden küçük balıkları avlar. Eti konservecilikte kullanılır.