Cem Yılmaz: Balığı biz tutmadık
Cem Yılmaz, Bodrum'da görüntülendi. Ünlü komedyen, Bülent Şakrak ile poz verdiği orkinos hakkında: "Balığı biz tutmadık, fotoğraf çekildik" dedi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Cem Yılmaz, Bodrum Gölköy'deki bir eczaneden çıkarken görüntülendi.
Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Cem Yılmaz, 'Bülent Şakrak ile 37 kiloluk orkinos balığı tuttu' haberlerine açıklık getirdi.
Cem Yılmaz; "Balığı biz tutmadık, balıkla fotoğraf çekildik" diyerek aracına bindi.
Orkinos balığı; ton balığı olarak da bilinir, uskumrugiller familyasından Thunnus, Euthynnus ve Katsuwonus cinslerini oluşturan boyu 4.3 metre, ağırlığı 800 kilograma ulaşabilen göçmen balık türlerine verilen ad. Çok hızlı yüzerler. Kendinden küçük balıkları avlar. Eti konservecilikte kullanılır.