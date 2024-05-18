Cem Yılmaz: Yüzüme küçük dokunuşlar yaptırdım

Hemen hemen her hafta yaptığı bir paylaşımla gündem olan Cem Yılmaz, bu sefer 19 yaşında çektirdiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden sevenleriyle paylaştı.

51 yaşında olan ünlü komedyen, bahsi geçen gençlik yıllarına ait fotoğrafa uyguladığı netleştirme işlemini, esprili bir dille; "Yüzüme küçük dokunuşlar yaptırdım. Ama 92 de..." notuyla takipçileriyle paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram