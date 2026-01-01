Cem Yılmaz’dan dikkat çeken 38 yaş yorumu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın gösterisi CMXXIV, dijital platformda izleyiciyle buluştu. Gösteri boyunca yaptığı esprilerle dikkat çeken Yılmaz’ın, özel hayatına dair yaptığı yorumlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü komedyen, uzun süredir kadınlarla vakit geçirmediğini dile getirerek ilişkiler üzerine şu ifadeleri kullandı; "Uzun zamandır kadınlarla vakit geçirmiyorum. Düşman değilim ama gerçekten çok zor. Aranızda yeni sevgilisi olan var mı? Yeni deneyimler yaşayan? O ilişkiyi nasıl yürütüyorsunuz, çok merak ediyorum. Ben bu yaştan sonra çok zorlanıyorum. Bir de 38 yaşında biriyle çıkınca 'Çıtır buldu' diyorlar. 38... ölmek üzere"