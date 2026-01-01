Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cem Yılmaz’dan dikkat çeken 38 yaş yorumu - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz’dan dikkat çeken 38 yaş yorumu

        Cem Yılmaz, CMXXIV gösterisinde 38 yaşındaki biriyle ilişki yaşandığında yapılan "Çıtır buldu" yorumların; "38... ölmek üzere" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 21:58 Güncelleme: 01.01.2026 - 21:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Uzun zamandır kadınlarla vakit geçirmiyorum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın gösterisi CMXXIV, dijital platformda izleyiciyle buluştu. Gösteri boyunca yaptığı esprilerle dikkat çeken Yılmaz’ın, özel hayatına dair yaptığı yorumlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

        Ünlü komedyen, uzun süredir kadınlarla vakit geçirmediğini dile getirerek ilişkiler üzerine şu ifadeleri kullandı; "Uzun zamandır kadınlarla vakit geçirmiyorum. Düşman değilim ama gerçekten çok zor. Aranızda yeni sevgilisi olan var mı? Yeni deneyimler yaşayan? O ilişkiyi nasıl yürütüyorsunuz, çok merak ediyorum. Ben bu yaştan sonra çok zorlanıyorum. Bir de 38 yaşında biriyle çıkınca 'Çıtır buldu' diyorlar. 38... ölmek üzere"

        ÖNERİLEN VİDEO

        Artvinde çığ meydana geldi

        Artvinin Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT Başkanı Kalın ve Bakan Fidan Umerov ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın ve Bakan Fidan Umerov ile görüştü
        Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
        Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
        8 yıllık hasret yılbaşı gecesi sona erdi
        8 yıllık hasret yılbaşı gecesi sona erdi
        "Zayıf anlaşmalar savaşı körükler"
        "Zayıf anlaşmalar savaşı körükler"
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Fiorentina'dan Becao hamlesi!
        Fiorentina'dan Becao hamlesi!
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        İstanbul'da her yer bembeyaz
        İstanbul'da her yer bembeyaz
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        "Gazzeli çocuklar için ağladım"
        "Gazzeli çocuklar için ağladım"
        "O bir yıldız değil"
        "O bir yıldız değil"
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2025’in en iyi 20 filmi
        2025’in en iyi 20 filmi
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!