İdlib ve Halep'te bir gün

Survivor Cemal Can Canseven kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Survivor 2020'nin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından merak konusu oldu. Youtube fenomeni Danla Bilic'in yakın arkadaşı olan Cemal Can Canseven, "Survivor'da icraat önemli" diyerek iddialı olduğunu belirtiyor.

SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.