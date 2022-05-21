Cemal İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Cemal isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

CEMAL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Cemal ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Cemal adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Cemal isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

CEMAL İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Cemal ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Mevsimlerin habercisi Güzellik. Yüz güzelliği, güzel yüz. Allah’ın lütfedici sıfatlarının bütünü ve bu sıfatlarının gereği olarak güzellik ve rahmetle tecellisi.

CEMAL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Cemal ismi Kur'an-ı Kerim'de (Nahl 6. ayet) geçmektedir; ancak Cemal ismini koymak caizdir.

CEMAL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Cemal ismini kullanan 92.880 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Cemal ismini kullanan 19.598 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Cemal ismini kullanan 5.550 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Cemal ismini kullanan 4.878 kişi bulunmaktadır.

CEMAL ADININ ÖZELLİKLERİ

Cemal adını taşıyan bireyler, her konuda ve her şeyde netlik ararlar. Marjinal olmak onlar için önemlidir. Zihinleri sürekli bir şekilde yeni fikirler üzerine ya da var olan fikirleri sorgulamaya devam eder. Konuları başka kişilerle tartışmaktan büyük bir zevk duyarlar. Sorumluluklarını çok ciddiye alırlar ve sorumluluklarına bağlıdırlar.