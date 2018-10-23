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Cemal Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Otoparkta Başkonsolosluğa ait makam aracı bulundu!

Cemal Kaşıkçı kimdir? İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen ölümüyle alakalı ortaya atılan komplo teorilerinin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Cemal Kaşıkçı cinayetiyle alakalı olduğu düşünülen, Sultangazi'de bir otoparkta konsolosluğa ait makam aracı bulundu. Peki Cemal Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Cemal Kaşıkçı'nın hayatına dair tüm detaylar...

23.10.2018 - 01:33 | Güncelleme:

Ünlü Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın tüm dünyada sansasyon etkisi yaratan ölümü, gündemden düşmüyor. 2017'den beri ABD'nin en önemli gazeterinden Washington Post'da köşe yazarlığı yapan ünlü gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki konsolosluğuna, evlenmek için ihtiyaç duyduğu bir belge almak için girmiş ve o günden sonra kendisinden haber alınamamıştı. Peki Cemal Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında ve nereli?  İşte,Cemal Kaşıkçı'nın hayatına dair tüm detaylar...

KONSOLOSLUK ARACI OTOPARKTA BULUNDU!

Cemal Kaşıkçı hakkında son gelişme: Kaşıkçı cinayeti ile ilişkili olduğu düşünülen Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna ait Mercedes marka makam aracının Sultangazi'deki otoparka bırakıldığı ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyeti, Başkonsolosluğa ait "34 CC 1736" diplomatik plakalı bir aracın Sultangazi'de bir otoparkta park edilmiş halde olduğunu belirledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu araçta inceleme yapabilmek için Başkonsolosluk ve Başsavcılıktan izin talebinde bulundu.

 

CEMAL KAŞIKÇI KİMDİR?

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 1958 tarihinde Medine’de hayata gözlerini açmıştır. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmesinin akabinde ortalıklardan kaybolan ve öldürüldüğü öğrenilen Cemal Kaşıkçı, ilk ve orta öğrenimini Suudi Arabistan’da bitirmesinin ardından, üniversite eğitimini 1982 tarihinde Indiana State Üniversitesi’nden İşletme yüksek lisans derecesi ile tamamlayarak mezun olmuştur. Kariyerine muhabir olarak adım atan Cemal Kaşıkçı; OKAZ, Al Sharq Al Awsat, Al Majalla ve Al Muslimoon başta olmak üzere pek çok günlük ve haftalık Arap gazetelerinde muhabirlik görevini icra etmiştir. Cemal Kaşıkçı, 1991 ve 1999 tarihleri arasında Al Madina isimli gazetede, ‘’Yazı İşleri Müdürlüğü’’ ve ‘’Genel Yayın Yönetmenliği Vekilliği’’ görevini üstlenmiştir.

 

Suudi Arabistan’ın önde gelen Arab News adlı İngiliz gazetesinde Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı olarak faaliyetlerde bulunan Cemal Kaşıkçı, İngiltere ve ABD'de Suudi Arabistan Büyükelçiliği yapan Prens Türki al Faysal'ın Medya Danışmanlığı alanında görevde bulunmuştur.Suudi reformistler açısından mühim bir platform olan Al Watan adlı gazetenin yazı işleri müdürü olan Cemal Kaşıkçı, buradan istifa etmesinin ardından Nisan 2007 tarihinde ikinci defa Al Watan gazetesinden yazı işleri müdürü unvanıyla görevini yürütmüştür. 2015 tarihinde Bahreyn'de açılan ve Suudi Prens El-Velid bin Talal'in finanse ettiği Al-Arab kanalında bulunan Cemal Kaşıkçı, 2017 tarihinden itibaren Washington Post adlı gazetede köşe yazarlığı görevini icra etmektedir.

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