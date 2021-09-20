'Kırmızı Araba'nın galası yapıldı 0:00 / 0:00

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Çocukları sinema sanatıyla buluşturmak amaçlı bu yıl 17'nci kez gerçekleştirilen Çocuk Filmleri Festivali'nde Filmimin Hikayesi yarışması ile Asya Şahin hayallerini perdeye taşıma fırsatı buldu. Senarist ve yönetmen Ali Tanrıverdi tarafından filme çekilen 'Kırmızı Araba'nın galası Kanyon Avm Cinemaximum'da yapıldı.'Kırmızı Araba' filminin gala gösterimine filmin yönetmeni Ali Tanrıverdi, filme oyuncu olarak katkı yapan TÜRSAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burhan Gün, filmin diğer oyuncusu Beste Bereket ve TÜRSAK Başkanı Cemal Okan katıldı.

Gösterimi öncesi konuşan 'Kırmızı Araba' filminin yönetmeni Ali Tanrıverdi, çocuklarla çalışmalarına fırsat veren TÜRSAK Başkanı Cemal Okan'a teşekkür etti. 'Filmimin Hikâyes'i finalistlerinin de katılımıyla gerçekleşen galada çocuklara seslenen Tanrıverdi, "Asla hayal kurmaktan vazgeçmeyin" dedi ve 'Filmimin Hikâyesi' kazananı Asya Şahin'in gala gecesinde yanında olan herkese ayrıca teşekkür etti.

Ali Tanrıverdi'nin konuşması sonrası sahneye gelen TÜRSAK Vakfı Başkanı Cemal Okan, ' Filmimin Hikâyesi' projesine çok önem verdiğini, çocukların geleceğimiz olduğunu belirterek katılan herkese teşekkür etti. Cemal Okan, çocukların hayallerini gerçekleştirmesinde TÜRSAK Vakfı olarak ellerinden gelen her şeyi yapacaklarının altını çizdi ve hikayesi filme çekilen Asya Şahin'i tebrik etti. Cemal Okan ayrıca TÜRSAK Vakfı'na yaptığı katkılardan dolayı CGV Mars Cinema Group'a ve şirketin COO'su olan Nurdan Ulu Horozoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Cemal Okan - Nüket Okan

Cemal Okan'dan sonra konuşan filmin oyuncusu Beste Bereket, "Benim için heyecan verici bir şey birinin hayalinde rol almış olmak" dedi. Bir hayalin peşinden koşmanın yürek, azim ve yüksek bir enerji istediğini belirten Bereket, İki yıl aradan sonra sinemaya geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek bu toplanmaya sebep olan Asya Şahin ve TÜRSAK Vakfı'na teşekkür etti.

Asya Şahin ise çok mutlu ve hayatının en güzel günü olduğunu belirterek hayalini gerçekleştirdiği için Ali Tanrıverdi'ye ve TÜRSAK Vakfı'na teşekkür etti.

Asya Şahin

Karikatürist ve Animasyon Yapımcısı Varol Yaşaroğlu başkanlığında; Senarist ve Yönetmen Ali Tanrıverdi, Yazar ve Psikiyatrist Cem mumcu, Oyuncu Ceren Benderlioğlu, CGV Mars Cinema Group COO'su Nurdan Ulu Horozoğlu'ndan oluşan Filmimin Hikayesi Ana Jüri Üyeleri tarafından birinci seçilen Asya Şahin'in 'Kırmızı Araba' öyküsü, Ali Tanrıverdi'nin yönetmenliğinde filme çekildi ve yarışma sayesinde bir kez daha çocukların sanatsal üretim gerçekleştirmesine katkı sağlandı.