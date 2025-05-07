Cemal Reşit Rey'de tango gecesi

Modern tango sahnesinin en yenilikçi isimlerinden biri olarak öne çıkan Arjantinli bandoneon virtüözü ve besteci Marcelo Nisinman, 10 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda dinleyicilerle buluşacak. Astor Piazzolla’nın hayattayken tek öğrencisi olan ve hocasının mirasını günümüzün ifade biçimleriyle yeniden şekillendiren Nisinman, beş farklı ülkeden seçkin müzisyenlerin oluşturduğu topluluğu Chamber Jam Contemporary Tango Quintet ile sahneye çıkacak. Konserde Nisinman’ın kendi bestelerinin yanı sıra Piazzolla’nın ikonik eserlerinin çağdaş düzenlemeleri seslendirilecek.

Chamber Jam Contemporary Tango Quintet; İngiliz kemancı Daniel Rowland, Ukraynalı piyanist Natacha Kudritskaya, İtalyan gitarist Alberto Mesirca, Slovak kontrbasçı Zoran Markovic ve Arjantinli bandoneoncu Marcelo Nisinman’dan oluşuyor. “Dinamit gücüne sahip bir kentet” olarak tanımlanan bu uluslararası topluluk, tango repertuvarına getirdikleri özgün yorumlarla klasik tangonun sınırlarını genişletiyor.

CRR’de gerçekleşecek konserin birinci bölümünde, Nisinman’ın Hombre Tango adlı güçlü bestesiyle başlayacak program, Tarantino’nun Ciudad Triste eserinin yeniden düzenlenmiş haliyle devam edecek. Piazzolla’nın duygusal yoğunluğuyla öne çıkan Milonga del Ángel ve Nisinman’ın özgün eseri Pourquoi tu te lèves? bu bölüme anlatı zenginliği katacak. Ardından, Gardel’in nostaljik Cuando tú no estás eseri ve Piazzolla’nın klasik-yeni tango köprüsü kuran Introducción al Ángel adlı yapıtı seslendirilecek. Bölüm, Datta’nın El Aeroplano eserinin deneysel bir yorumuyla sona erecek.