Cemre Baysel, Cem Bölükbaşı'nı yalnız bırakmadı
Ünlü oyuncu Cemre Baysel, Dubai'de piste çıkacak olan sevgilisi Cem Bölükbaşı'nı yalnız bırakmadı
Oyuncu Cemre Baysel ile milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı uzun süredir ilişki yaşıyor. Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Cemre Baysel'in 27'nci yaş gününü; "Doğum günün kutlu olsun bebeğim, nice birlikte senelere" notuyla kutlamıştı.
Cemre Baysel, Asian Le Mans Series kapsamında Dubai'de cumartesi ve pazar günleri piste çıkacak olan sevgilisi Cem Bölükbaşı'nı yalnız bırakmadı.
Cemre Baysel'in ziyaretini paylaşan Cem Bölükbaşı, gönderisine; "Kimler gelmiş de sürpriz yapmış" notunu düştü.