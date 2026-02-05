Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cemre Baysel, Cem Bölükbaşı'nı yalnız bırakmadı - Magazin haberleri

        Cemre Baysel, Cem Bölükbaşı'nı yalnız bırakmadı

        Ünlü oyuncu Cemre Baysel, Dubai'de piste çıkacak olan sevgilisi Cem Bölükbaşı'nı yalnız bırakmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 21:45 Güncelleme: 05.02.2026 - 21:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sevgilisini yalnız bırakmadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyuncu Cemre Baysel ile milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı uzun süredir ilişki yaşıyor. Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Cemre Baysel'in 27'nci yaş gününü; "Doğum günün kutlu olsun bebeğim, nice birlikte senelere" notuyla kutlamıştı.

        Cemre Baysel, Asian Le Mans Series kapsamında Dubai'de cumartesi ve pazar günleri piste çıkacak olan sevgilisi Cem Bölükbaşı'nı yalnız bırakmadı.

        Cemre Baysel'in ziyaretini paylaşan Cem Bölükbaşı, gönderisine; "Kimler gelmiş de sürpriz yapmış" notunu düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sarıyer'de 12 yaşındaki Fikret Ömer 30'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti

        Sarıyer'de 7'nci sınıf öğrencisi Fikret Ömer Akıncı (12) yaşadığı sitedeki binanın 30'uncu katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. (DHA)

        #Cemre Baysel
        #Cem Bölükbaşı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        İzmir sağanak yağışa teslim
        İzmir sağanak yağışa teslim
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?