Cemre düşme takvimi 2026: İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2026

İlk cemre de havaya 19-20 Şubat tarihlerinde düştüğü kabul ediliyor.

İkinci cemre suya 26-27 Şubat tarihlerinde ve

Üçüncü cemre de 5-6 Mart'ta toprağa düşer.

CEMRE NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor.

"Cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.