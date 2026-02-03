Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Cemre düşme takvimi 2026: İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

        Cemre düşme takvimi 2026: İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

        Cemre düşme tarihleri belli oldu. İnanışa göre birinci cemre havaya, ikinci cemre suya ve üçüncü cemre de toprağa düşüyor. 3 cemrenin düşmesinin ardından da havaların ısındığına inanılıyor. Aynı zamanda cemrelerin halk takvimine göre birer hafta arayla düştüğüne inanılıyor. Peki ilk cemre ne zaman düşecek?

        Giriş: 03.02.2026 - 13:04 Güncelleme: 03.02.2026 - 13:04
        Şubat ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde birinci, ikinci, üçüncü cemre düşme tarihi araştırılıyor. İşte, cemre düşme tarihleri

        CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2026

        İlk cemre de havaya 19-20 Şubat tarihlerinde düştüğü kabul ediliyor.

        İkinci cemre suya 26-27 Şubat tarihlerinde ve

        Üçüncü cemre de 5-6 Mart'ta toprağa düşer.

        CEMRE NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

        "Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor.

        "Cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

        "Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

