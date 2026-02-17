İlk Cemre düşme tarihi: 2026 Cemre havaya, suya, toprağa ne zaman düşecek?
2026 yılında Cemre düşme tarihleri araştırmaları hız kazandı. Halk arasında baharın müjdesi olarak bilinen Cemrenin, üç aşamalı olarak düştüğüne inanılıyor. Her yıl Şubat ve Mart ayında düşen Cemre ile birlikte kış soğukları etkisini yitirir ve hava ısınmaya başlar. Peki, bu yıl ilk Cemre ne zaman düşecek, ikinci ve üçüncü Cemre düşme tarihleri ne zaman? İşte tüm detaylar...
Bu yılın ilk Cemre düşmesi için bekleyiş devam ediyor. Halk inanışına göre Cemre düşmesi, baharın gelişini ve doğanın kademeli olarak ısınmaya başlamasını temsil eder. Baharın habercisi olan Cemre, Şubat ve Mart aylarında önce havaya, sonra suya ve en son toprağa düşer. Bu kapsamda “2026 yılında Cemre düşme tarihleri ne zaman, ilk Cemre düştü mü?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?
Cemre, Türk kültüründe kışın bitip baharın başladığını gösteren geleneksel bir işaret olarak bilinir. Kelime Arapça’da “kor”, “ateş” veya “sıcaklık” anlamına gelir. Halk inanışına göre cemre düşmesi, doğanın ısınmaya başladığını gösterir.
Halk takvimine göre cemreler üç aşamalı bir süreç olarak kabul edilir. Cemre önce havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düşer. Bu sıralama, doğanın kademeli olarak bahara geçişini simgeler.
2026 İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
2026 yılının ilk Cemresi 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. Baharın habercisi olan ilk Cemrenin düşmesiyle birlikte havalar ısınmaya başlayacak.
İKİNCİ CEMRE DÜŞME TARİHİ
Bu yılın ikinci Cemre düşmesi 26-27 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. İkinci Cemre suya düşerek göllerin, nehirlerin ve denizlerin ısınmaya başladığı kabul edilir.
ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Üçüncü ve son Cemre 5-6 Mart tarihlerinde düşecek. Son Cemre toprağa düşerek toprağın ısınmasıyla birlikte doğanın canlanacağına inanılır.