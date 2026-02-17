Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Cemre düşme tarihleri: 2026 Cemre havaya, suya, toprağa ne zaman düşecek, ilk Cemre düştü mü?

        İlk Cemre düşme tarihi: 2026 Cemre havaya, suya, toprağa ne zaman düşecek?

        2026 yılında Cemre düşme tarihleri araştırmaları hız kazandı. Halk arasında baharın müjdesi olarak bilinen Cemrenin, üç aşamalı olarak düştüğüne inanılıyor. Her yıl Şubat ve Mart ayında düşen Cemre ile birlikte kış soğukları etkisini yitirir ve hava ısınmaya başlar. Peki, bu yıl ilk Cemre ne zaman düşecek, ikinci ve üçüncü Cemre düşme tarihleri ne zaman? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 10:35 Güncelleme: 17.02.2026 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bu yılın ilk Cemre düşmesi için bekleyiş devam ediyor. Halk inanışına göre Cemre düşmesi, baharın gelişini ve doğanın kademeli olarak ısınmaya başlamasını temsil eder. Baharın habercisi olan Cemre, Şubat ve Mart aylarında önce havaya, sonra suya ve en son toprağa düşer. Bu kapsamda “2026 yılında Cemre düşme tarihleri ne zaman, ilk Cemre düştü mü?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

        Cemre, Türk kültüründe kışın bitip baharın başladığını gösteren geleneksel bir işaret olarak bilinir. Kelime Arapça’da “kor”, “ateş” veya “sıcaklık” anlamına gelir. Halk inanışına göre cemre düşmesi, doğanın ısınmaya başladığını gösterir.

        Halk takvimine göre cemreler üç aşamalı bir süreç olarak kabul edilir. Cemre önce havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düşer. Bu sıralama, doğanın kademeli olarak bahara geçişini simgeler.

        3

        2026 İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

        2026 yılının ilk Cemresi 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. Baharın habercisi olan ilk Cemrenin düşmesiyle birlikte havalar ısınmaya başlayacak.

        4

        İKİNCİ CEMRE DÜŞME TARİHİ

        Bu yılın ikinci Cemre düşmesi 26-27 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. İkinci Cemre suya düşerek göllerin, nehirlerin ve denizlerin ısınmaya başladığı kabul edilir.

        5

        ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

        Üçüncü ve son Cemre 5-6 Mart tarihlerinde düşecek. Son Cemre toprağa düşerek toprağın ısınmasıyla birlikte doğanın canlanacağına inanılır.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Hırsız tokatlayan Terzi Fatma konuştu!
        Hırsız tokatlayan Terzi Fatma konuştu!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        'Ateş çemberi' Güneş Tutulması bugün gökyüzünde!
        'Ateş çemberi' Güneş Tutulması bugün gökyüzünde!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        10 gün geride kaldı... Endişelendiren bekleyiş!
        10 gün geride kaldı... Endişelendiren bekleyiş!
        Üç yılda 300 bin istihdam kaybı
        Üç yılda 300 bin istihdam kaybı