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        Haberler Gündem Güncel Cenazeye gidenlerin bulunduğu midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı | Son dakika haberleri

        Cenazeye gidenlerin bulunduğu midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı

        Çankırı'da kontrolden çıkan midibüs şarampole devrildi. Kazada 29 kişi yaralandı. İstanbul'dan hareket eden midibüste bulunanların, yakınlarının cenazesine katılmak üzere Çorum'un Sungurlu ilçesine gittiği öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 09:54 Güncelleme: 22.11.2024 - 09:54
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        Cenaze yolunda kaza: Çok sayıda yaralı
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        Çankırı'da A.K. idaresindeki midibüs, Çankırı-Kızılırmak kara yolu Dedeköy mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 29 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda trafik, bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

        İstanbul'dan hareket eden midibüste bulunanların, yakınlarının cenazesine katılmak üzere Çorum'un Sungurlu ilçesine gittiği öğrenildi.

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        #Çankırı
        #trafik kazası
        #Cenaze
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