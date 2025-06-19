Cenazeyi evinden vinçle çıkardılar!
Edirne'de evinde cansız bedeni bulunan ve yaklaşık 165 kilo olduğu belirtilen kişinin cenazesi 5'inci kattan vinçle indirildi
Edirne'de günler sonra evinde cansız bedeni bulunan ve yaklaşık 165 kiloya ulaşan kişinin cenazesi evden vinçle çıkarıldı.
İHA'nın haberine göre kentte bir apartmanda yalnız yaşayan 66 yaşındaki Levent Özülkü'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri, Özülkü'nün cansız bedeniyle karşılaştı.
5'İNCİ KATTAN İNDİRİLDİ
Yapılan incelemenin ardından ise cenazenin taşınması esnasında sorunlar yaşandı. Cesedin taşınmasında yaşanan zorluklar üzerine olay yerine vinç çağırıldı.
Vince bağlanan tabut 5'inci kata çıkarıldı. Cesedin tabuta konulmasının ardından tabut yeniden vinçle yere indirilerek, cenaze nakil aracına konuldu. Polis, Özülkü'nün ölümüyle ilgili inceleme başlattı.