Cengiz Bozkurt: Aşil tendonum koptu

Ankara turnesi kapsamında sahnelenen 'Don Quixote' (Don Kişot) müzikalinde oyuncu Cengiz Bozkurt talihsiz bir sakatlık yaşadı. Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay ile başrolleri paylaşan Bozkurt'un, Ankara'daki gösteri sırasında aşil tendonunun koptuğu ve İstanbul'da ameliyat edildiği öğrenildi.

"AMELİYAT OLDUM"

Sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cengiz Bozkurt, "Ankara turnemiz sırasında, sahnedeki birinci perdenin sonuna doğru aşil tendonum koptu. İstanbul'a döner dönmez ameliyat oldum, gayet iyiyim. Hem geçmiş olsun mesajlarına hem de bu durumu anlayışla karşılayan kıymetli Ankara seyircisine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

