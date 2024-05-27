Cengiz Bozkurt: Bu sıralardan çıktığım için gurur duyuyorum

Devlet Opera ve Bale sanatçısı Hüseyin Likos ise yıllar sonra aynı topraklarda ve aynı heyecanla arkadaşlarıyla buluştuğunu anlatarak; "Bütün arkadaşlarımız burada. İsimler hafızalardan gitmiş ama yeniden birbirimizi görmek bizi çok mutlu etti. Gençlerle olmak, birikimlerimizden bir nebze olsa da onlara bir şeyler anlatmak çok heyecanlandırdı bizi. Çok keyifli bir gündü. Organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.