Cengiz İmren: Arabesk isyanın müziğidir

"Arabesk isyanın müziğidir" 0:00 / 0:00

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Yeni seslendirdiği 'Arz Ederim' şarkısı ile ilgili konuşan Cengiz İmren, "Bu yıl çıkardığımız dördüncü şarkımız. Türk halkının çok sevdiği hicaz makamında bir şarkı yaptık." dedi.

"SÜRPRİZLERİN ARKASI KESİLMEYECEK"

Yeni projelerin arkasının kesilmeyeceğini söyleyen İmren, "3 ayda bir yeni şarkı çıkarıyorum. İnşallah bu Ramazan ayında da sizlerin de tanıdığı sanatçılarla düetlerim olacak. Ayrıca yabancı şarkıcılarla da düet yapmak isterim. Sürprizlerin de şarkıların da arkası kesilmeyecek. Yetenekten sonra aşk mı olur, ayrılık mı olur bilemem... Bazen yaşanmışlıklar da kaleme dökülür. Aşkı biliyorsan, ayrılığı da biliyorsan şarkılar yazabilirsin." şeklinde konuştu.

"ARABESK BİR YAŞAM BİÇİMİ"

Geçtiğimiz günlerde arabesk parça okuyanlarla ilgili çeşitli açıklamalarda bulunan Cengiz İmren, "Arabeskin bir yaşam biçimi olduğunu daha önce de söyledim. Rahmetli Bergen'in filminden dolayı bu tür konular gündeme geliyor. Bir sürü arabesk söyleyen şarkıcı var. Ben söylediklerimi tekrar ediyorum. Kimse üzerine alınmasın ama almak istiyorsa da alsın. Arabeskin bir yaşam biçimi olduğunu ve bunu ancak yaşayan insanların ifade edebileceğini, hissettirebileceğini söylemiştim. O manikürlü, bu pedikürlü derken bunları mecazi anlamda kullandım. Çünkü arabesk, acı ve isyan müziğidir. Sahnenin kadını-erkeği yoktur. Kadın sanatçılarımız da mutlaka iyi oldukları için sahne alıyorlar. Hakkını kim veriyorsa sahne yapacaktır. Kadınsız hayat, boş hayat." açıklamasını yaptı.