Serdar Ali Çelikler yazdı: Cengiz ve Galatasaray yönetimi neden sürekli Fenerbahçe diyor?

Maç bitti, Galatasaray kazandı. Fatih Terim, tribüne bana göre de usulsüz alınan bir takım isimlerin kendisine küfür etmesi ile ilgili şikayetçi oldu. Maşallah daha evvel Aziz Yıldırım ve Volkan Demirel konusunda da vakit kaybetmeden soruşturma açan Anadolu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Hıncal Uluç ağabeyim savcılığı göreve davet etti. Kendisine Fatih Terim'in "Bize bakanın yanında küfür ettiler" dediğini söyledi. Mustafa Cengiz, "Bakanın yanında küfür edilmedi" dedi. Bakan dedikleri Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu. Şimdi Terim'e göre bakanın yanında küfür edildi ve bakan dahi karışamadı. Başkan Cengiz'e göre Bakan Kasapoğlu'nun yanında edilmedi. Neyse işin aslını savcılık ortaya çıkarır zaten. Cengiz basın toplantısı yaptı. Yetmedi Hıncal abimiz yazdı. Bitmedi Terim, bu kez kupa maçından evvel Arda'ya verilen ceza ile ilgili konuştu. Kesmedi Abdurrahim Albayrak çok başarılı geçen transfer sezonunun ardından İrfan, yetmedi Mert Hakan daha da yetmedi Vedat'a kadar gitti. Bütün bunlar yetmemiş olacak ki Cengiz bugün (12 Şubat Cuma) yeniden "Ali Koç ve Fenerbahçe" diyerek başladığı ve Osmanlıca bir takım kelimeler ihtiva eden bir toplantı daha yaptı.

Bu arada Kasımpaşa maç saati 16.00'ya alındı.

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Galatasaray 6 Şubat'ta Fenerbahçe'yi yendi beyler yendi.. Maç da istediğiniz saate alındı.

Fenerbahçe 3 gün sonra Başakşehir'e elendi. Galatasaray 4 gün sonra Alanya'ya elendi.

Bu esnada 9 Şubat Salı konuştu: "Fenerbahçe" dedi. 11 Şubat'ta konuştu: "Fenerbahçe" dedi.

12 Şubat'ta konuştu yine "Fenerbahçe" dedi.

Hıncal Uluç abim, 8 Şubat'tan beri "Fenerbahçe" diyor. Bakan "Baktı" diyorlar, sonra "Bakan bakmadı" diyorlar. Sürekli bir şey diyorlar.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir açıklama yapsın, kendi yanında küfür edildi mi? Edildiyse "Hoop Beyler" dedi mi? Demediyse neden sustu? Yok yanında küfür edilmediyse Fatih Terim neye dayanarak yanında küfür edildiğini iddia ediyor? Hıncal abim neden Terim'i şahit gösteriyor? Kim doğru söylüyor? Maksat küfürbazları bulmak mı işi siyaseten bir noktaya getirmek mi? Savcılık soruşturması ne durumda?

Bunlara yanıtı Bakan Bey ve savcılık verir herhalde. Cidden üzüm mü yenecek yoksa maksat bağcı dövmek mi? Bu konunun yanıtı Bakan Kasapoğlu'nda ve siyasette.

Ama bir soru daha var. Mustafa Cengiz, kazanılan bir derbiden sonra neden 2 kez kendi, bir kez de Abdürrahim Albayrak olmak üzere sürekli "Fenerbahçe ve Ali Koç" diyor? Neden? Bilmiyorum. Bir yorum da yapmıyorum. Bu arada Ali Koç'un özellikle yanıt vermediğini, o yanıt vermedikçe açıklamaların devam ettiğinin farkındayım. Peki ama neden? Tahminim Galatasaray'da iyi gitmeyen bir takım yönetimsel durumlar var herhalde. Futbol takımı iyi gidiyor. Ya yönetimsel problemler var, ya da Cengiz "Bizi ibra edin" diyemediği için camiasını Fenerbahçe üzerinden konsolide etmeye çalışıyor.