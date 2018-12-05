Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, gösterdiği performansla dev kulüplerin peşine taktı. Corriere dello Sport'un haberine göre; daha önce Roma'ya 35 milyon euro'luk teklifini sunan ve ret cevabıyla karşılaşan Tottenham Hotspur, teklifini yükseltti. Londra kulübünün bu karara 52 milyon euro'luk yeni bir teklifle yanıt verdiği belirtildi.

Tottenham'ın dışında Chelsea, Arsenal ve Bayern Münih de Cengiz Ünder'i radarına alan kulüpler olarak gösteriliyor.

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