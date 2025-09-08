Habertürk
        Cengiz Ünder sahaya indi - Beşiktaş Haberleri

        Cengiz Ünder sahaya indi

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlıların yeni transferi Cengiz Ünder, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 16:56 Güncelleme: 08.09.2025 - 16:56
        Cengiz Ünder sahaya indi!
        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla birlikte hazırlıklarını sürdürdü.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

        Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

        Siyah-beyazlıların Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

