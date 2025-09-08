Cengiz Ünder sahaya indi!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla birlikte hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlıların Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.