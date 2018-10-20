Eusebio Di Francesco yönetimindeki Roma, Leonardo Semplici'nin çalıştırdığı SPAL'ı ağırladı. Cengiz Ünder'in 71 dakika sahada kaldığı maçta Roma, evinde SPAL'a 2-0 yenildi.

38. dakikada Petagna'nın penaltıdan attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında başka gol olmadı.

Dakikalar 56'yı gösterdiğinde SPAL, Kevin Bonafazi'nin golüyle farkı 2'ye çıkarttı.

Maçın 75. dakikasında ise konuk ekip SPAL'dan Vanja Milinkovic-Savic 2'nci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Milli oyuncu Cengiz Ünder, 62'nci dakikada sarı kart görürken, 71'inci dakikada ise yerini Ante Corci'ye bıraktı.

Maçın kalan dakikalarında aşka gol olmayınca SPAL, deplasmanda Roma'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Roma, ligdeki 3.mağlubiyetini alırken SPAL ise 4. galibiyetini elde etti.

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