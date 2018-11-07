Ünlü şarkıcı Cenk Eren'in ablası Ayla Alkış bir süredir hastanede tedavi görüyor. Instagram hesabında ablasıyla fotoğrafını paylaşan Cenk Eren, paylaşımının altına şu notu düştü:

"Bana hayatın öğrettiği en önemli şey aile... Ana, baba, abla, kardeş, abi... Anamı babamı kaybettim onlara iyi evlat olmaya çalıştım, benim canım gözümün nuru ablam için dualarınızı eksik etmeyin hepinizden Allah razı olsun..."

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