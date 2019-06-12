Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; şarkıcı Cenk Eren, önceki akşam köpeği ile Cihangir'de görüntülendi. Eren, "Bayram bitti, işler bitti. Bugün Bodrum'dan döndüm. Şimdi seçimi bekliyorum ve ardından yoğun bir yaz konserleri beni bekliyor. Şimdi dinlenmem lazım" ifadelerini kullandı.

"4 AY ÖNCE EMEKLİ OLDUM"

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, babasının sözünü yerine getirerek Bağkur'dan emekli olmuştu. Şarkıcı, emeklilik haberini ve alacağı maaşı Twitter hesabından duyurmuştu.

Cenk Eren, "Allah rahmet eylesin babam derdi ki; oğlum devletten bir maaşın olsun, sırtın yere gelmez. Ve 4 ay önce emekli oldum. 1690 TL alıyorum artık" demişti.