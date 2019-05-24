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Cenk Eren’e dolandırıcı şoku!

İHA

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde seçimi kazanamayan muhtarın yaptırdığı oyun parkını yıkması üzerine köye park yaptıran ünlü sanatçı Cenk Eren, dolandırıcıların tuzağına düştü. 12 bin lira dolandırılan ünlü şarkıcı büyük şok yaşadı

Cenk Eren

İHA'nın haberine göre, şarkıcı Cenk Eren ve Işın Karaca, Zonguldak'ta seçimi kazanamadığı için yaptırdığı çocuk parkını yıkan muhtar adayına tepki göstermiş, yaşanan gelişmelerin ardından ünlü sanatçı Cenk Eren, şehit düşen Jandarma Onbaşı Recep Turan’ın anısına köye çocuk parkı kurmuştu.

Yaşanan güzel gelişmelerin ardından gazeteci Ersoy Dede, ünlü sanatçı Cenk Eren’in dolandırıcılık olayını sosyal medya hesabından duyurdu. Kendisini Zonguldak Valisi olarak tanıtan dolandırıcının engelli çocuklar için sandalye alınacağını söyleyerek sanatçıyı 12 bin lira dolandırdığını ifade eden gazeteci Dede, olayı şöyle paylaştı:

Zonguldak valisiyim diye Cenk Eren’i arayan dolandırıcılar; engelli çocuklar için akülü sandalye alacağız yalanıyla 12.000 TL dolandırdılar. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ile konuştum. 'Adımızı kullanıyorlar, biz valilik olarak asla böyle paralar talep etmeyiz' diyor.

Öte yandan, geçmiş yıllarda da yaşanan benzer dolandırıcılık olayları sebebiyle Zonguldak Valiliği açıklamada bulunmuş, dolandırıcılık olaylarına karşılık vatandaşların dikkatli olması istenmişti. Yaşanan olayı öğrenen ünlü sanatçının hayranları ise yaşananları vicdansızlık olarak tanımladı. Bir hayranı ise olanlara karşı “İnsanları iyilik yapmaktan, merhametten soğutuyorlar. Yazıklar olsun. 12 bin lira belki Cenk Bey için kayıp değil ama insanlık için bu büyük bir kayıp” diye tepki gösterdi.

 

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