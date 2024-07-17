Cenk Tosun, Beşiktaş'a veda etti

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı oyunculardan Cenk Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski kulübü Beşiktaş'a veda etti.

Cenk yaptığı açıklamada, "2014 yılında kapısından içeri girdiğim ve bu süreçte birlikte büyük başarılara imza attığımız Beşiktaş ile yollarımız ayrıldı. Bu süre zarfında benden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim…" ifadelerini kullandı.