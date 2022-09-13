TRT'nin yeni dizisi geliyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon Cennet’in Çocukları konusu ne, oyuncuları kim? Cennet’in Çocukları ne zaman başlayacak?
ABONE OL

TRT'nin yeni dizisi Cennet’in Çocukları seyirci ile buluşacak!

TRT, yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Kanal, bu sezon Gold Film imzalı "Cennetin Çocukları" dizisini izleyici ile buluşturacak.

Cennet’in Çocukları konusu ne, oyuncuları kim? Cennet’in Çocukları ne zaman başlayacak?
TRT'nin yeni dizisi geliyor!
0:00 / 0:00

TRT ekranlarına Alp Navruz'un başrol olduğu yeni bir dizi projesi geliyor. Navruz fanlarının arama motorlarında araştırdığı, "Cennet’in Çocukları konusu ne, oyuncuları kim? Cennet’in Çocukları ne zaman başlayacak?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

CENNET'İN ÇOCUKLARI KONUSU NE?

Atike Hınçlıer'in 'Yürek Çıkmazı' kitabından yola çıkılarak yazılan Cennet'in Çocukları dizisinde kişilik bozukluğu, şiddet ve pişmanlığın uçuruma sürüklediği bir adamın ve yaşama tutunmaya çalışan bir kadının hayatı anlatılacak.

CENNET'İN ÇOCUKLARI OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda kesinleşen isimler Alp Navruz ve Ayça Bingöl oldu. Söylenenlere göre dizide Navruz'un partnerini İrem Helvacıoğlu oynayacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümüyle yeniden gündemde! Tüm dünyada büyük ilgi görüyor
TELEVİZYON Kraliçe II. Elizabeth'in ölümüyle yeniden gündemde!
Yasak Elma ne zaman başlıyor? Yasak Elma yeni sezon tarihi belli oldu mu?
TELEVİZYON Yasak Elma ne zaman başlıyor?
Senden Daha Güzel dizisi final bölümü ne zaman yayınlanacak? Senden Daha Güzel dizisi final bölümü hangi tarihte?
TELEVİZYON Senden Daha Güzel dizisi bitiyor!
Fotoğraftaki kişi Gamze'nin sevgilisi miydi?
TELEVİZYON Bodrumlu Gamze’yi kim öldürdü?
YENİ TAKIMLAR! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 12 Eylül 2022 MasterChef Türkiye yeni takımlar nasıl oluştu? Mavi takım kaptanı kim oldu?
TELEVİZYON MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Dünyayla Benim Aramda konusu ne, oyuncuları kimler? Dünyayla Benim Aramda ne zaman çıkıyor?
TELEVİZYON Dünyayla Benim Aramda konusu ne, oyuncuları kimler?
Türklerden İngilizce film geliyor: Selçuk Yöntem ve Tarık Emir Tekin oynuyor
TELEVİZYON Türklerden İngilizce film geliyor: Selçuk Yöntem ve ...
Bir Küçük Gün Işığı 2. bölüm izle full tek parça! ATV Bir Küçük Gün Işığı son bölüm kesintisiz izle
TELEVİZYON Bir Küçük Gün Işığı 2. bölüm izle
Derin Sular filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
TELEVİZYON Derin Sular filminin konusu nedir?
Hanife Gelin'in eşi Kemal Bey sürpriz yaptı!
TELEVİZYON "Eşimi her gördüğümde heyecanlanıyorum"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.