        CENTCOM Komutanı Cooper'ın ateşkesin uygulanmasını sağlamak amacıyla Suriye'yi ziyaret ettiği bildirildi | Dış Haberler

        CENTCOM Komutanı Cooper'ın ateşkesin uygulanmasını sağlamak amacıyla Suriye'yi ziyaret ettiği bildirildi

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, terör örgütü YPG/SDG lideri Mazlum Abdi ile görüştükten sonra Şam yönetimiyle terör örgütü arasında varılan ateşkesin uygulanmasını sağlamak için dün Suriye'yi ziyaret ettiği aktarıldı.

        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 11:04 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:04
        ABD'li üst düzey komutan Suriye'de
        Al Arabiya televizyonunun adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberinde, CENTCOM Komutanı Cooper'in, dün Irak'ın kuzeyinde YPG/SDG lideri Abdi ile görüştüğü belirtildi.

        Görüşmenin ardından Cooper'in Şam ile YPG/SDG arasında varılan ateşkesin uygulanmasını sağlamak ve DEAŞ'lı teröristlerin Irak'a transferine ilişkin süreci ele almak için Suriye'yi ziyaret ettiği aktarıldı.

        Haberde, Cooper'in ziyaretiyle ayrıca Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki tansiyonun daha da tırmanmasını önlemeyi amaçladığı kaydedildi.

        CENTCOM'dan Cooper'in YPG/SDG lideri Abdi ile görüştüğü ve Suriye'yi ziyaret ettiği yönündeki habere ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, lideri Abdi ve YPG/SDG'nin siyasi kanadındaki liderlerinden İlham Ahmed ile dün Erbil'de bir araya gelmişti.

        Görüşmede, Suriye yönetimiyle YPG/SDG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın ele alındığı bildirilmişti.

